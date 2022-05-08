شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يختار طاهر محمد طاهر نسرا لمباراة الأهلى ووفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار نجم الأهلى مؤمن زكريا، والذى يتلقى حالياً العلاج، لاعب النادى الأهلى طاهر محمد طاهر ليكون نسر مباراة النادى الأهلى أمام فريق وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، ونشر حساب الأهلى على تويتر "تغريدة" تفاعلية بمن هو نسر المباراة ليرد مؤمن، "طاهر محمد طاهر".



مؤمن على تويتر

ونجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

وعبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز العريض الذى حققه على وفاق سطيف موضحا أنه تعلم بعض الدروس في الفترة الأخيرة خاصة أنه يعمل في مجال التدريب منذ 21 عاما.

وقال موسيماني، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، "يجب أن نتحلى بالصبر، لا يوجد لاعب سيئ، وسعيد أن عودة بيرسي تاو جاءت في مباراة مهمة بنصف النهائى".

وأضاف، "حتى الدقائق الثلاثة الأخيرة كنت أثق ان لدينا القدرة على التسجيل وطالبت اللاعبين بالقتال لتسجيل المزيد من الأهداف، سنذهب للجزائر بكامل الاحترام للفريق المنافس، ونعرف أن الأمور لم تنته بعد".

وتابع، "أنا لا اقلق من النتائج، أقلق فقط حينما تغيب عنا الحلول ولا نقدر على خلق الفرص، وفاق سطيف لم يكن موفقا ونحن استفدنا من ذلك وهذه هي كرة القدم".