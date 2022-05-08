شوبير يعلن عن أسماء الجهاز المعاون لإيهاب جلال في المنتخب الوطني

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء الجهاز المعاون لإيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت أف إم :" اتحاد الكرة استقر على تعيين محمد شوقي مدربا عاما في جهاز إيهاب جلال ومعه أحمد حسام مدرب مساعد، وعصام الحضرى مدربا لحراس مرمي الفراعنة، وعلى طه محللا للأداء، بجانب وجود مدرب أحمال فرنسي يدعي جريك ".

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن، تعيين إيهاب جلال، مدرب نادي بيراميدز، مديراً فنياً لمنتخب مصر، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

يُذكَر أنّ إيهاب جلال أصبح المدرب رقم 17 في تاريخ منتخب مصر، وستكون أولى مهماته التأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستُقام منتصف العام المقبل، 2023، في كوت ديفوار.

ومن أبرز إنجازات جلال أنه قاد نادي مصر المقاصة إلى التأهل لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في عام 2016 لأول مرة في تاريخه، واستطاع النادي تحقيق مفاجأه كبرى بعد حصوله على وصافة الدوري بعد منافسة على البطولة مع نادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، موسم 2016–2017، وتأهله لبطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2018 للمرة الأولى في تاريخه.