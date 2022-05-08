رسمياً.. الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لتقديم المدرب الجديد للفريق الوطني.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديراً فنياً، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، وعصام الحضرى مدرباً للحراس.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر، بقيادة مدربه الجديد إيهاب جلال، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.