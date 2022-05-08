شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: مقدرش أقول لأ للمنتخب مرتين.. وأحاول إقناع السعيد بالتراجع عن الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه افق على قيادة الفراعنة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، خاصة أن تلك هى المرة الثانية التي يتلقي فيها عرضًا لتدريب المنتخب، ولا يمكنه رفض العرض مرتين قائلا، "مقدرش أقول لأ مرتين".

وأضاف إيهاب جلال، فى المؤتمر الصحفي المنعقد باتحاد الكرة، أنه لم يتول المهمة لخوض تجربة عابرة، مؤكدًا أن لديه مكاسب من الفترة السابقة سيستخدم إيجابياتها فى بناء مشروع كروى، وسيعتمد على المحترفين واللاعبين الجاهزين فى باقى الأندية.

وعن الاعتراض على تواجد عصام الحضرى ضمن جهازه المعاون، أكد إيهاب جلال أنه لم يعترض، ووجود السد العالي أمر مفيد لحراس الفراعنة.

وأشار المدير الفني للمنتخب إلى أنه تواصل مع عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز من أجل إقناعه بالتراجع عن الاعتزال الدولى، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة به خاصة أنه لاعب مميز.

وأضاف جلال أن هناك بعض التغيير فى طريقة لعب المنتخب، وليس تغييرا فى اللاعبين أو القوام الأساسي للفريق.