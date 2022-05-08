شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: إعلان قائمة المنتخب بـ40 لاعباً بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن الإعلان عن قائمة للمنتخب تضم 40 لاعبا عقب أسبوعين من الآن. وقال جلال، خلال المؤتمر الصحفى لتقديم جهاز المنتخب المنعقد بالجبلاية، أن الجهاز الفنى يعمل الفترة المقبلة على مواجهة منتخب مصر القادمة، مشيرا إلى أنه من الصعب التحضير لمواجهات ودية الفترة الحالية.

وأشار جلال إلى أنه سيتم اختيار 60 لاعباً لبناء جيل جديد لعمل توليفة من أصحاب الخبرات وعناصر الشباب.

من جهته أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديراً فنياً، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، وعصام الحضرى مدرباً للحراس. ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش. وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى فى الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



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