شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال ينعى شهداء الوطني ويؤكد: مهمتنا شاقة بالمنتخب وأتفهم الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، شهداء الوطن فى الحادث الإرهابي بغرب سيناء، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى يعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة لتقديم إيهاب جلال كمدرب للفراعنة.

وقال إيهاب جلال، متحدثاً عن مهمته مع المنتخب، أشكر كل الأشخاص الداعمين لوجودي في قيادة منتخب مصر وأتفهم المنتقدين لى عقب تولى المهمة، نحن فى مهمة شاقة، وجئنا بعد مدرب كبير، نحاول استكمال المهمة، وشغالين حاليا على مواجهات منتخب مصر القادمة.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواجب الوطنى والقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر فى الحادث الإرهابي الآثم فى منطقة غرب سيناء وقدموا أرواحهم فداءً لمصر، وذلك قبل انطلاق مؤتمر اعلان تقديم إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب .

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.