شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة بالكامل فى مؤتمر تقديم إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفى الذى يعقده اتحاد الكرة لتقديم إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطنى حضور جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة دون تغيب أى منهم، حيث حضر جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائباً للرئيس، والأعضاء وهم حازم إمام ومحمد بركات، ومحمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وإيهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعي.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا بمقر الإتحاد لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

واستقر اتحاد الكرة على تواجد محمد شوقى كمدرب وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى ضمن الجهاز الجديد لإيهاب جلال.