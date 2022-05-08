شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن فى مؤتمر تقديم إيهاب جلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواجب الوطنى والقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر فى الحادث الإرهابي الآثم فى منطقة غرب سيناء وقدموا أرواحهم فداءً لمصر، وذلك قبل انطلاق مؤتمر اعلان تقديم ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب .

واستشهد الأبطال أمس إثر التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء وإحباط محاولة تفجيرها من قِبَل العناصر الإرهابية الغاشمة. ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا بمقر الإتحاد، لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

واستقر اتحاد الكرة على تواجد محمد شوقى كمدرب وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى ضمن الجهاز الجديد لإيهاب جلال.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.