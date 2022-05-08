شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. الحكم سامى هلهل: مطربى المفضل عمرو دياب وبحب نجيب الريحانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب محمد الألفى مدرب يد هليوبوليس ونجم الأهلى السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة وتنس الطاولة.
بتدخل المطبخ؟
آه طبعا.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
المكرونة والبانيه.
من نجمك المفضل؟
محمد حسام رئيس لجنة الحكام السابق.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
حارس مرمى.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
نجيب الريحانى.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.