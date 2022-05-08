شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. الحكم سامى هلهل: مطربى المفضل عمرو دياب وبحب نجيب الريحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب محمد الألفى مدرب يد هليوبوليس ونجم الأهلى السابق.

القراءة وتنس الطاولة.

آه طبعا.

المكرونة والبانيه.

محمد حسام رئيس لجنة الحكام السابق.

عمرو دياب.

حارس مرمى.

نجيب الريحانى.

الكاجوال.