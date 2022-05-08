شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حداد رئيساً للجنة الرواد باتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، تكليف أشرف الحداد رئيساً للجنة الرواد بالاتحاد، على أن يتولى كافة التفاصيل الخاصة بالرواد من بطولات ومسابقات.

وتقرر إقامة بطولة لرواد اللعبة خلال شهر مايو الجارى بمدينة رأس البر، فى إطار حرص المجلس على الاهتمام بكل الفئات السنية لتنس الطاولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى رأس البر فى الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل، وتم تحديد الموعد بعدما تم حجز الصالة من جانب مجلس الإدارة.

من ناحية أخرى تشارك منتخبات تنس الطاولة رجال وسيدات وناشئين، تحت 15 و19 سنة، فى منافسات بطولة كأس أفريقيا التى ستقام مايو الجارى بالجزائر.