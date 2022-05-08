شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة المدربين وراء تعديل جدول مواجهات فراعنة الطائرة مع السعودية والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة جدولا جديدا للقاءات بين منتخب مصر مع منتخبى البحرين والسعودية بعد عقد جلسة ثلاثية بين المدربين الثلاثة للاتفاق على اللعب أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والاثنين بدلا من اليوم وغدا، وذلك فى إطار معسكر الفراعنة المغلق باستاد القاهرة استعداداً لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المحدد لها شهر يونيو المقبل بوهران بالجزائر.

وتم تقسيم منتخب الفراعنة لمجموعتين، حيث يتلقى منتخب مصرأ مع السعودية عصر الثلاثاء، ومنتخب مصر ب مع البحرين فى السابعة مساء فى أول أيام الوديات.

بينما يشهد اليوم الثانى مباراة بين منتخب مصر ب مع السعودية ومنتخب مصر أ مع البحرين وتكرار كلا المنافسات يومى الجمعة والاثنين القادمين.



جدول الطائرة

وبدأ منتخب الفراعنة فى السابعة مساء الجمعة أول تدريبات معسكره المغلق باستاد القاهرة، بعد نقله من التجمع الخامس لأحد فنادق مدينة نصر.

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين خلال هذا المعسكر لضمهم إلى الأساسيين، حيث إن الأهلى يرتبط بالسفر إلى تونس لخوض البطولة الأفريقية وسينضم لاعبوه عقب انتهائهم، بينما يحصل لاعبو الزمالك على راحة.

ويتولى القيادة الفنية للمنتخب الهولندى جيدو فورمالين، حيث يأتى التعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلاً عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

وكان يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الماضى قبل التراجع عن تولى المهمة.