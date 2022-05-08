الدوري الإنجليزي..توتنهام يفرض التعادل على ليفربول

فرض توتنهام هوتسبير نتيجة التعادل بهدفٍ لمثله على مضيفه ليفربول في ملعب "أنفيلد"، السبت، في قمة الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".



جاء شوط المباراة الأول مثيرا من الطرفين مع أفضلية واضحة لليفربول الذي حرمته العارضة من التقدم بعد أن تصدت لرأسية الهولندي فيرجيل فان دايك.



وحضرت خطورة توتنهام من خلال المرتدات السريعة التي يقودها سون و كولوفيسكي، لكن أبرز فرص "السبيرز" جاءت من تسديدة بعيدة صوبها بيير هوبيرغ وردها القائم الأيمن لمرمى "الريدز".



ورفع ليفربول من نسقه الهجومي في الشوط الثاني دون التركيز في الشق الدفاعي ما كلفه هدفا مباغتا أحرزه الكوري هيونغ مين سون بعد عمل رائع من هاري كين وصناعة جميلة من ريان سيسنيون في الدقيقة 56.



وانتظر فريق المدرب يورغن كلوب حتى الدقيقة 74 لكي ينجح في إدراك التعادل من كرة سددها الكولومبي لويس دياز ارتطمت بأحد مدافعي توتنهام وغالطت الحارس هوغو لوريس.



وبقيت النتيجة على حالها إلى غاية النهاية الرسمية للقاء، والتي أعلنت حصد ليفربول نقطة وحيدة جعلته يرتقي للصدارة (83 نقطة)، متقدما بفارق الأهداف على مانشستر سيتي الذي يواجه نيوكاسل يونايتد، الأحد.



بالمقابل خرج توتنهام بتعادل ثمين رفع به رصيده إلى 62 احتل بها المركز الخامس خلف أرسنال الرابع بنقطة وحيدة، قبل مباراة الأخير مع ليدز يونايتد.

الأناضول

