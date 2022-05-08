تعرف على موعد قمة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني دانيال جوردو، مساء اليوم الأحد، بغريمه التقليدي الزمالك، الذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفر روي، في كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على صالة الجنرال سينكون جيه في النيجر، وستذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

ويملك الزمالك تاريخًا حافلاً في بطولة كأس السوبر الإفريقي، حيث شارك 9 مرات، توّج باللقب 7 مرات وقد وضعته في المركز الثاني ضمن أكثر الأندية فوزًا باللقب خلف فريق المجمع البترولي الجزائري صاحب ال 9 ألقاب، فيما خسر اللقب القاري مرتين فقط.

ويمتلك الأهلي سجلاً تاريخيًا من المشاركات في بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، حيث شارك 6 مرات من قبل، وفاز باللقب مرة وحيدة كانت عام 2017 أمام غريمه التقليدي الزمالك.