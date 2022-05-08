شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يستعيد حاسة التهديف مع الأهلي بعد غياب 50 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف مهاجم النادي الاهلي فى استعادة حاسة التهديف بعد غياب 50 يوما بتسجيله هدفا فى شباك وفاق سطيف الجزائرى فى اللقاء الذى انتهي بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومر محمد شريف بمرحلة من سوء التوفيق أمام شباك المنافسين تسببت فى تعطل ماكينة أهدافه مع القلعة الحمراء بعدما فشل اللاعب فى تسجيل أى أهداف منذ تسجيله فى شباك المريخ السودانى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى 18 مارس الماضى، أى منذ 50 يوماً.

واستبعد موسيمانى مدرب الأهلى محمد شريف من التشكيلة الأساسية ودفع باللاعب بديلا فى مباراتى الرجاء المغربي ووفاق سطيف، وسجل محمد شريف 5 أهداف فى دوري أبطال أفريقيا فى مرمى كل من الحرس الوطني النيجري (هدف)، والمريخ السوداني (3 أهداف) ووفاق سطيف هدفا.

ويفصل محمد شريف هدف عن صدارة هدافى دوري أبطال أفريقيا التى يعتليها تياجو أزولا مهاجم بترو أتلتيكو برصيد 6 أهداف.

وسجل محمد شريف هذا الموسم 10 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة على مدار 25 مباراة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط فيما تم استبعاده من مباراتى السنغال بفرمان كارلوس كيروش مدرب الفراعنة.

وعلى صعيد الأهلى، لعب محمد شريف 28 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 10 أهداف وصنع ثلاثة أهداف، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال قبل أن يعود ويسجل فى شباك فاركو هدف ثم ثنائية فى شباك المريخ السودانى ثم هدف فى شباك بيراميدز ثم سجل هدفاً فى شباك المريخ السودانى قبل أن يسجل في شباك بطل الجزائر

وكان محمد شريف قد ابتعد عن حسابات المدير الفني السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة قبل الانتفاضة الاخيرة، ونجح محمد شريف فى تسجيل هدفين فى مباراة المريخ السودانى، لتكون الثنائية الأول لهداف الأهلى في أفريقيا، بينما الثنائية السابعة خلال مشواره مع المارد الأحمر في كل البطولات.

وإجمالا شارك محمد شريف مع الأهلى فى 88 مباراة بكل البطولات بإجمالى 5310 دقيقة لعب سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 11، وتلقى خمسة كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر فى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلها لكأس مصر بجانب لقب لدوري الأبطال الأفريقى ومثله للسوبر الأفريقى، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن فوزه بجائزة هداف الدوري المصرى وهداف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى.