شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرحب بتجديد تعاقد أشرف روقا واستمراره بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتجديد تعاقد محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، والذى سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجارى، الأمر الذى يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق منذ انتقالات شهر يناير الماضي.

وأبدى فيريرا ترحيبه بتجديد تعاقد "روقا" واستمراره وسط الكتيبة البيضاء، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب منذ تولى البروفيسور البرتغالي مهمة القيادة الفنية.

من جانبه رحب محمد أشرف روقا بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة فى ظل علاقته الطيبة مع البرتغالي فيريرا الذى يعتمد عليه فى كثير من الأحيان خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أن تعقد الإدارة جلسة مع اللاعب لحسم أمر التجديد والاتفاق علي كافة بنود العقد الجديد.

فى سياق متصل، فتح مسئولو الزمالك ملف تجديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق، لموسمين مقبلين، خاصة بعدما أبدى فيريرا ترحيبه باستمرار اللاعب، فى ظل تحسن مستواه الملحوظ الفترة الأخيرة، ويعتمد عليه فيريرا بشكل دائم فى التشكيل الأساسى للفريق، مما دفع البروفيسور لمنح الإدارة الضوء الأخضر في التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده، وهو ما سيتم حسمه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.