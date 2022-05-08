شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السوبر الأفريقى لليد بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق كرة اليد المواجهة المنتظرة بين الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى الليلة، والمقامة بالنيجر فى تحد قوى لكلا الفريقين.

ينطلق لقاء السوبر الأفريقى بين القطبين فى السابعة مساءً بدلا من التاسعة بتوقيت القاهرة، بعد إخطار كلا الفريقين فى الاجتماع الفنى بالموعد الجديد.

ويسعى الزمالك بكل قوته لحصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد التتويج بلقبى الدورى وكأس السوبرالمحلى، بينما يطمح الأهلى فى التتويج ببطولة لمصالحة الجماهير، فى ظل خسارة جميع المنافسات المحلية الموسم الحالى.

الزمالك شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين، أما الأهلى فشارك فى 6 نسخ حصل على لقب واحد وتوج بالمركز الثانى 5 مرات.

أحرز الزمالك فى بطولة السوبر 252 هدفاً وعليه 233 هدفا، أحرز الأهلي 156 هدفا وعليه 159 هدفا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقيةّ لكرة اليد المقرر أن تنطلق عقب السوبر الأفريقى عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.