شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رباعية وفاق سطيف..الأهلي يواصل الضغط لمنع إقامة نهائى أفريقيا في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي الضغط والاستعانة بكافة الأوراق من أجل عدم إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، ويحاول مسئولو الأهلي إقامة المباراة النهائية للبطولة القارية على ملعب مُحايد.

وقطع الأهلي والوداد المغربي شوطاً كبيراً في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ، إذ فاز الأول على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة أمس ، السبت، بالقاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ، كما فاز الوداد على بترو أتلتيكو في أنجولا 1/3 خلال ذهاب نصف النهائي.

وخرجت تقارير إعلامية قوية خلال الساعات الماضية تؤكد أن الإتحاد المغربي لكرة القدم يسعى لاستضافة نهائي دوري الأبطال وهي الأنباء التى لاقت اعتراضاً شديداً من جانب عدة أندية أفريقية، وفي مقدمتها أطراف المربع الذهبي لوري الأطبال النسخة الحالية (الأهلي ، وفاق سطيف وبترو أتلتيكو).

وحاول الأهلي على مدار الأيام الماضية الضغط بكل أوراقه من أجل عدم استجابة الاتحاد الأفريقي لرغبة الإتحاد المغربي في استضافة نهائي دوري الأبطال، خاصة في ظل العلاقة القوية التى يرتبط بها فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، بمسئولين في الاتحاد الأفريقي للعبة.

وأكد الأهلي خلال اتصالاته مع مسئولين في الكاف، أن إقامة نهائي دوري الأبطال على مركب محمد الخامس في المغرب ينسف مبدأ تكافؤ الفرض ،خاصة وأن الكاف لم يُعلن عن ذلك منذ إنطلاق البطولة.

ويرى الأهلي أن هناك أكثر من دولة أفريقية مُحايدة من حقها استضافة النهائي القاري سبق وتقدمت لتنظيم هذا الحدث، ومنها السنغال وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وهي دول لا يوجد مُمثلين لها في البطولة القارية حالياً.

وتضامن الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأهلي الأسبوع الماضي وخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين .

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي وهي مصر و الجزائر و المغرب و أنجولا ،ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور.

يذكر أن المغرب استضافت نهائي دوري أبطال افريقيا النسخة الماضية بين الاهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، وتوّج باللقب الأفريقي العاشر في تاريخه.