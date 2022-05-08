شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوى غضب أفشة بعد رباعية الأهلي فى وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الاهلي ، على احتواء غضب نجمه محمد مجدى أفشة الذى ابتعد عن التشكيل الأساسي للمارد الأحمر فى مباراة وفاق سطيف وشارك بديلا فى اللقاء الذى انتهي بفوز الأهلي برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص موسيماني على دعم أفشة معنوياً عقب المباراة، مؤكدا أنه أحد العناصر الأساسية فى تشكيل الأهلي، ولكن ظروف كل مباراة تتطلب إشراك بعض اللاعبين وإبعاد آخرين، مطالباً اللاعب بمواصلة التركيز والاجتهاد فى التدريبات لاستعادة موقعه فى تشكيل المارد الأحمر.

وتفهم مجدي أفشة حديث مدربه مؤكداً أن مصلحة الأهلي أهم من مصلحته الشخصية في الوقت الراهن، بحثا عن التتويج الأفريقي للموسم الثالث على التوالي.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة وفاق سطيف الجزائرى التي أقيمت أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الجهاز الفني بـ"طي" صفحة الذهاب والتفكير فى لقاء العودة بالجزائر، المقرر له السبت المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور المارد الأحمر شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء الحسم فى المغرب الذي سيكون أكثر ندية وإثارة.

ويطير الأهلى للجزائر بعد غد، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.