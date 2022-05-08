شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى إطار مباريات الجولة الأولى من نهائى بطولة دورى السوبر، والتى تقام بنظام best of 5 .

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الثامنة والنصف مساءً بصالة حسن مصطفى، على أن تقام باقى المباريات أيام 10 و 12 و 14 و16 مايو، حال الحاجة إلى مباراة رابعة وخامسة.

وتقام البطولة بنظام بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3مباريات يكون هو الفائز والمتوج باللقب.

وأسفر الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة، عن بعض القرارات الصارمة، أهمها عدم السماح بأي تواجد جماهيري في المباراة المرتقبة.

وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادي الأهلي.