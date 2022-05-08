شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي أحدث أبطال فيلم العميل المزدوج فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، هداف الفريق هذا الموسم بعدما أحرز 4 أهداف خلال منافسات الدور الأول من مسابقة الدوري العام والتى انتهت بمواجهة المصري الأخيرة.

وفاز الدراويش على النادى البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 14 من عمر المسابقة المحلية.

وسجل الشامي هدف الفوز فى مرمي المصري الذي سبق وارتدى قميصه من قبل بموسم 2016 / 2017، ويرصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي بعض اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للدراويش فى مرمى أنديتهم السابقة، وذلك على النحو التالي ..

* يوم 4 يونيو 84 .. مباراة المقاولون العرب 2 / صفر بالإسماعيلية ( حمدى نوح )

* يوم 20 نوفمبر 84 .. مباراة المقاولون العرب 1 / صفر بالإسماعيلية ( حمدى نوح )

* يوم 9 أكتوبر 98 .. مباراة أسوان 7 / 2 بالإسماعيلية ( عماد النحاس )

* يوم 14 يونيه 2000 .. مباراة المقاولون العرب 3 / 1 بالجبل الأخضر ( جون أوتاكا 2 )

* يوم 14 أكتوبر 2001 .. مباراة المنصورة 2 / صفر بالمنصورة ( عطيه صابر )

* يوم 30 مارس 2002 .. مباراة الزمالك 4 / 3 بالقاهرة ( عبد الحميد بسيونى 2 )

* يوم 11 يناير 2003 .. مباراة الزمالك 1 / 3 بالإسماعيلية ( عبد الحميد بسيونى )

* يوم 3 أغسطس 2006 .. مباراة المصرى 3 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فضل )

* يوم 2 يناير 2007 .. مباراة المصرى 1 / 1 ببورسعيد ( محمد فضل )

* يوم 7 يناير 2007 .. مباراة الأهلى 3 / صفر بالقاهرة ( محمد فضل 2 )

* يوم 21 مايو 2007 .. مباراة الاتحاد 2 / 1 بالإسكندرية ( محمد فضل )

* يوم 25 مايو 2007 .. مباراة الأهلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فضل )

* يوم 1 أكتوبر 2007 .. مباراة الاتحاد 4 / 4 بالإسماعيلية ( محمد فضل 3 )

* يوم 6 مايو 2008 .. مباراة المصرى 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فضل )

* يوم 13 مارس 2009 .. مباراة المصرى 3 / 2 بالإسماعيلية ( محمد فضل )

* يوم 12 ديسمبر 2009 .. مباراة الأهلى 1 / 1 بالإسماعيلية ( أحمد صديق من ضربة جزاء )

* يوم 21 نوفمبر 2010 .. مباراة الأهلى 3 / 1 بالإسماعيلية ( شادى محمد )

* يوم 3 فبراير 2016 .. مباراة الزمالك 1 / صفر بالإسماعيلية ( إسلام جمال لاعب الفريق المعار للإسماعيلى فى هذا الموسم )

* يوم 8 يونيه 2016 .. مباراة سموحه 3 / 3 بالإسكندرية ( كريم بامبو بعد فسخ التعاقد معه )

* يوم 24 نوفمبر 2017 .. مباراة سموحه 1 / صفر بالإسماعيلية ( كريم بامبو بعد فسخ التعاقد معه )

* يوم 22 مايو 2019 .. مباراة الأهلى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( كريم بامبو )

* يوم 18 يناير 2020 .. مباراة سموحه 1 / 1 بالإسكندرية ( النامبيى بنسيون شيلونجو )

* يوم 9 فبراير 2020 .. مباراة الزمالك 1 / 2 بالإسماعيلية ( باهر المحمدى )

* يوم 21 فبراير 2021 ..

مباراة إنبي 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد الشامى )

* يوم 14 مايو 2021 .. مباراة أسوان 3 / 2 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب 2 )

* يوم 27 يونيه 2021 .. مباراة سموحه 3 / صفر بالإسكندرية ( الناميبى بنسيون شيلونجو )

* يوم 6 مايو 2022 .. مباراة المصري 3 / 2 بالإسكندرية ( محمد الشامي )