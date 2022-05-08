قائمة منتخب التايكوندو فى بطولة الجائزة الكبرى بروما

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب التايكوندو قائمة لاعبى المنتخب المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى G6 ، التى ستقام بروما يونيو المقبل، ضمن أجندة بطولات التايكوندو الدولية.

وتضم قائمة منتخب التايكوندو فى الجائزة الكبرى كلا من: عمر شراقى وزن 58 كجم ، أحمد وائل تحت 68 كجم ، سيف عيسى تحت وزن 80 كجم ، أحمد راوى فوق 80 كجم ، عبد الرحمن درويش فوق 80 كجم ، شهد سامى تحت 49 كجم ، روان رفاعى تحت 67 كجم - ميسون ايهاب تحت 67 كجم ، بالاضافة إلى تقى شعبان فوق 67 كجم .

ويتولى محمد عجيزة عضو مجلس ادارة الاتحاد منصب المشرف العام على المنتخب الأول، ويضم الجهاز الفنى اسامه سيد مدرب عام ، و محمد مجدى مدرب ، و تامر عاطف و أحمدالشباسى مدرب مساعد ، محمد السرجانى محلل اداء ، على المغربلى مدرب لياقة بدنية.

ويضم الجهاز الطبى أحمد مسعد - رئيس اللجنة الطبية بالمنتخب ، قدرى المر أخصائي العلاج الطبيعي لفريق الرجال، و سمر على أخصائي العلاج الطبيعي لفريق الآنسات، وفى الجهاز الإدارى سعيد محفوظ رئيس الجهاز، وأحمد هانى إدارى المنتخب الأول.