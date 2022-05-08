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قائمة منتخب التايكوندو فى بطولة الجائزة الكبرى بروما

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب التايكوندو قائمة لاعبى المنتخب المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى G6 ، التى ستقام بروما يونيو المقبل، ضمن أجندة بطولات التايكوندو الدولية.

 

وتضم قائمة منتخب التايكوندو فى الجائزة الكبرى كلا من: عمر شراقى وزن 58 كجم ، أحمد وائل تحت 68 كجم ، سيف عيسى تحت وزن 80 كجم ، أحمد راوى فوق 80 كجم ، عبد الرحمن درويش فوق 80 كجم ، شهد سامى تحت 49 كجم ،  روان رفاعى تحت 67 كجم  - ميسون ايهاب تحت 67 كجم  ، بالاضافة إلى تقى شعبان فوق 67 كجم .

 

ويتولى محمد عجيزة عضو مجلس ادارة الاتحاد منصب المشرف العام على المنتخب الأول، ويضم الجهاز الفنى اسامه سيد مدرب عام ، و محمد مجدى مدرب ، و  تامر عاطف و أحمدالشباسى  مدرب مساعد ، محمد السرجانى محلل اداء ، على المغربلى مدرب لياقة بدنية.

 

ويضم الجهاز الطبى أحمد مسعد - رئيس اللجنة الطبية بالمنتخب ،  قدرى المر  أخصائي العلاج الطبيعي لفريق الرجال، و سمر على أخصائي العلاج الطبيعي لفريق الآنسات، وفى الجهاز الإدارى سعيد محفوظ رئيس الجهاز، وأحمد هانى  إدارى المنتخب الأول.

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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