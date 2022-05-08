شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: الأهلي فى نهائى أفريقيا وموسيمانى مش مركز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، أنه بعد فوز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة ضمن اامارد الأحمر التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بنسبة 95%، فأداء الأهلي كان متميزا واللاعبون فى حالة تركيز جيدة.

وأضاف عبد الجليل، فى تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، "أن طرد لاعب وفاق سطيف فرق مع الأهلي بشكل كبير، ورغم ضياع فرص كثيرة للأهلي كان من الممكن إحراز منها أهداف لكن إحراز 4 أهداف تعد نتيجة كبيرة، خاصة مع فرق شمال أفريقيا، موضحًا أن الكرة لا يؤتمن لها وعلى الأهلي ألا ينخدع بنتيجة مباراة للذهاب رغم استحالة تسجل وفاق سطيف 4 أهداف".

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أنه بنسبة كبير الأهلي سيواجه الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبإمكانه الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالى والـ11 فى تاريخه، وبنتيجة مباراة وفاق سطيف، الأهلي أثبت عدم تركيزه فى مباريات الدوري الممتاز، وأتمنى التوفيق للأهلي.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة أمس، السبت، بالقاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

على صعيد متصل، أبدى بيتسو موسيماني سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام وفاق سطيف بأربعة أهداف دون رد، مؤكداً أن تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة لم يُحسم بعد ‏رغم الرباعية، وأن الفريق سوف يتوجه إلى الجزائر وهو يكن كل احترام وتقدير لفريق وفاق ‏سطيف، وقال موسيماني، طالبت من اللاعبين الضغط واللعب بقوة بعد حالة الطرد لفريق وفاق ‏سطيف.. كنت مؤمنًا أن الدقائق الأخيرة من زمن المباراة سوف تمكننا من تسجيل المزيد من الأهداف.‏