شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيرسي تاو يلعب بنصف مستواه مع الأهلي.. وهذه نصيحتي لـ أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامى أحمد شوبير بأداء النادي الاهلي أمام وفاق سطيف الجزائري بعد فوزه برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام وفاق سطيف ووضع قدماً فى المباراة النهائية، وعجبني كلام موسيماني والشناوي أن التأهل لم يحسم بشكل نهائي".

وأضاف شوبير، "لازم نشيد بأداء بيرسي تاو اللي بيلعب بخمسين فى المائة من مستواه لأنه لو جاهز ومكتمل اللياقة البدنية سيكون أفضل لاعب فى مصر ببراعة، سجل هدفين أمس وصنع مثلهما وأهدر فرصا أخرى بالجملة".

وتابع شوبير، "ديانج بقى ده حدوتة كبيرة ولما يمشي من الأهلي هزعل أوى أصل لاعب زيه ليه ميلعبش فى الدوري الإنجليزي وهو حاطط رجل على رجل.. قلت لمحمد شريف قاتل والعب برجولة ومتنزلش زعلان من الدكة، وفعلا عمل كدا وسجل هدف جميل ودلوقتي بقول لأفشة متزعلش أنت موهوب ركز واجتهد وهترجع أحسن من الأول، أنت لاعب كبير وأهدافك لن تنسي".

وأكمل شوبير، "لما الأهلي ياخد البطولة إن شاء الله هبقي أحكي سرا عن دور الخطيب في هذه المرحلة وإزاى خد قرار بالمعسكر ورفض فكرة انفراد المدير الفني بكل القرارات وقلل الإجازات وقام بدور مشرف على الكرة مع سيد عبد الحفيظ وعمل معسكر مفتوح وكمان لاعيبة الأهلي كان عندهم رغبة فى مصالحة الجمهور الغاضب، وعجبتني لقطة اعتذار محمد هاني وبيرسي تاو للجمهور، الاعتراف بالخطأ أول خطوات التصحيح".