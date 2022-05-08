شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا ترصد 1.6 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الخزانة البريطانية ريشي سوناك أن الحكومة سترصد 1.3 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 1.6 مليار دولار إضافية، لتمويل مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا.



وقال بيان صدر مساء أمس السبت: "نحن لا نتزعزع في دعمنا لشعب أوكرانيا. وستساعد 1.3 مليار جنيه إسترليني إضافية في توفير الدعم العسكري والعملياتي الضروري الذي يحتاجونه".

وأضاف: "المملكة المتحدة في طليعة الداعمين على الصعيد الاقتصادي والإنساني والدفاعي لأوكرانيا... نعمل بلا كلل لإنهاء هذا الصراع".