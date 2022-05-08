شوبير يكشف عن أسماء الجهاز المعاون لإيهاب جلال في منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد شوبير، الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق، عن أسماء الجهاز المعاون لإيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وفي برنامج الإذاعي عبر "أون سبورت اف ام"، قال شوبير إن اتحاد الكرة "استقر على تعيين محمد شوقي مدرباً عاماً في جهاز إيهاب جلال ومعه أحمد حسام مدرب مساعد، وعصام الحضري مدرباً لحراس مرمي الفراعنة، وعلى طه محللاً للأداء، بجانب وجود مدرب أحمال فرنسي يدعي جريك ".

وأضاف الإعلامي: "ليس هناك نية لاتحاد الكرة الاستعانة بحمد إبراهيم أو مصطفى كمال في جهاز إيهاب جلال."

وتابع: "خلال فترة قصيرة سوف يعلن اتحاد الكرة عن المدير الفني للاتحاد بعد إسناد هذا الملف للثنائي محمد بركات وحازم إمام عضوا المجلس كما سيتم تعيين لجنة فنية تضم شخصيات ذات تاريخ كبير في الكرة المصرية"

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الأحد بمقر الاتحاد، لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

يشار إلى أن منتخب مصر سيخوض أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.