أبرزها قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الأحد، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد فى الدوري الإسبانى.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

أرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي X إيفرتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نورويتش سيتي X وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

خيتافي X رايو فاليكانو – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X إشبيلية – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول X أوساسونا – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي

ميتز X ليون – الساعة 1 ظهرا

أنجيه X بوردو – الساعة 3 عصرا

ستاد ريمس X لانس – الساعة 3 عصرا

كليرمون فوت X مونبلييه – الساعة 3 عصرا

لوريان X مارسيليا – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمان X تروا – الساعة 8:45 مساء