شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يطالب لاعبى بيراميدز بتطبيق أسلوب "التيكى تاكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اليوناني تاكيس جونياس ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، من لاعبي فريقه استغلال خبراتهم الكبيرة فى تطبيق أسلوب "التيكي تاكا" عن طريق تسليم وتسلم الكرة بشكل سريع ما يؤدى للسيطرة والاستحواذ وإفقاد الخصم توازنه.

وتحدث تاكيس مع لاعبي فريقه مؤكدًا أنهم من أبرز نجوم الدورى المصرى، ويمتلكون من الخبرة ما يؤهلهم لتطبيق مثل تلك الطرق الفنية التى يمتاز بها معظم الفرق الأوروبية، بخلاف أسلوب بناء الهجمة بداية من حارس المرمي، ما سيساعد بيراميدز على تغيير شكله فى الملعب وفرض شخصيته وأسلوبه على أى خصم.

وشدد جونياس على أن الفريق مستمر فى التحسن والتطور خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن كل اللاعبين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم وينفذون فكره بالصورة المطلوبة، والأداء وتطوره مهم للغاية، ولابد من مواصلة العمل في باقي الأيام على مزيد من التحسن ومزيد من معالجة بعض الأخطاء التي من الممكن أن تمنح الفريق القدرة على الفوز في اللقاءات المقبلة الهامة.

كما أشاد جونياس بفريق بيراميدز ونوعية اللاعبين الذين يمتلكهم النادى هذا الموسم، معربًا عن سعادته بتدريب هذه المجموعة التي تجعل مهمته سهلة، ولكن الدوري المصري صعب ولا يوجد فريق سهل ولابد من الفوز في جميع اللقاءات التي يخوضها الفريق.

فى سياق آخر، يعود رمضان صبحى، لصفوف فريقه فى مواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام سموحة بسبب تراكم الإنذارات، ليعود اللاعب لتدعيم صفوف فريقه فى مواجهة المقاصة المقبلة.