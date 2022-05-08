شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسن شحاتة لا يصلح مديرا فنيا لاتحاد الكرة.. وفيوتشر لن يترك عاطف ورفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لا يصلح لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لو اتحاد الكرة عايز يعين حسن شحاتة مدير فني لمنتخب مصر هقولهم تعظيم سلام، إنما التفكير فى تعيينه مديرا فنيا للاتحاد لا يصلح، هذا ليس مسار المعلم ولا نهجه التدريبي".

وعن فيوتشر قال شوبير، "بسمع اجتهادات كتيرة على السوشيال ميديا أن فيوتشر سوف يترك أحمد عاطف وأحمد رفعت للأهلي والزمالك، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، فيوتشر متمسك بالثنائي ولن يفرط فى أى لاعب".