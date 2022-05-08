شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسن شحاتة لا يصلح مديرا فنيا لاتحاد الكرة.. وفيوتشر لن يترك عاطف ورفعت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لا يصلح لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لو اتحاد الكرة عايز يعين حسن شحاتة مدير فني لمنتخب مصر هقولهم تعظيم سلام، إنما التفكير فى تعيينه مديرا فنيا للاتحاد لا يصلح، هذا ليس مسار المعلم ولا نهجه التدريبي".
وانتقد الإعلامي احمد شوبير الاتحاد الأفريقي الكاف بسبب عدم تحديد مكان إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي حتي الآن، وقال شوبير في برنامجه الاذاعي عبر إذاعة اون سبورت إف إم، "عيب بجد لما يكون نهائي دوري ابطال افريقيا بعد أيام قليلة ومحدش عارف مكان المباراة حتي الآن ".
وأضاف شوبير، "الكاف يطلق بالونات اختبار حول مكان المباراة وهذا أمر غير مقبول تماما، أنا لا أصدق فوزى لقجع أو حتى هاني أبو ريدة لازم اتحاد الكرة يساند الأهلى بكل قوة".
وأكمل شوبير، "الأهلي ممثل مصر واقترب من بلوغ نهائي دوري الأبطال مثل الوداد المغربي وبالتالى لازم تلعب المباراة النهائية في ملعب محايد وبالتأكيد مش فى مصر ولا في المغرب".
وتابع شوبير، "فى ناس كتير كانت مستنية خروج الأهلي من البطولة، الأهلي لا يفوز علي المنافسين فقط بل يفوز علي المتربصين أيضا، وحتى لو خسر النهائي فقد حقق أرقاما قياسية من الصعب تحطيمها مهما مر الزمان".