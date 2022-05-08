شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بتجديد تعاقد حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو نادى الزمالك بتجديد تعاقد حازم إمام قائد الفريق الكروى الأول، والذى سينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهو ما رحب به المسئولون.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو النادى جلسة مع حازم إمام فى أقرب فرصة من أجل الاتفاق على كافة بنود تجديد التعاقد ومدته، قبل التوقيع الرسمى بين الطرفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى الدوري المصرى بعدما استغل الفارس الأبيض، حامل اللقب، تعثر منافسه التقليدي الأهلي فى الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصرى بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، والذى لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة فى الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.