شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق رئيساً لبعثة الأهلي فى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الأهلي على تكليف العامري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق فى الجزائر لخوض مباراة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة أمس، السبت، بالقاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

واستقر مجلس الأهلي على تكليف العامري فاروق برئاسة بعثة الفريق التى ستُغادر القاهرة بعد غد، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لخوض المباراة التى ستُقام يوم 14 مايو الجاري بإستاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائر.

على صعيد متصل، أبدى بيتسو موسيماني، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام وفاق سطيف بأربعة أهداف دون رد، مؤكداً أن تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة لم يُحسم بعد ‏رغم الرباعية، وأن الفريق سوف يتوجه إلى الجزائر وهو يكن كل احترام وتقدير لفريق وفاق ‏سطيف، وقال موسيماني، طالبت من اللاعبين الضغط واللعب بقوة بعد حالة الطرد لفريق وفاق ‏سطيف.. كنت مؤمنًا أن الدقائق الأخيرة من زمن المباراة سوف تمكننا من تسجيل المزيد من الأهداف.‏

وشدد المدير الفني على أن محمد شريف وبيرسي تاو لم يسجلا منذ فترة طويلة، لكنهما سجلا ‏في مباراة مهمة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأمام فريق كبير وهو وفاق سطيف، وهو ‏أمر أسعده بكل تأكيد.‏

وطالب موسيماني الجميع بالتحلي بالصبر وأن يؤمنوا بقدرات الفريق، وأن الأهم بالنسبة له هو ‏خلق الفرص في المباريات، وأنه قد يشعر بالقلق كمدرب في حالة واحدة وهي عدم صناعة ‏الفرص، واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أن فريق وفاق سطيف يظل فريقًا قويًّا وخطيرًا، ‏وأن التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يحسم بعد من القاهرة، وسيُحسم في مباراة ‏العودة يوم 14 مايو الجاري في الجزائر.‏