شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقدم 3 وعود للشعباني للاستمرار مع الفريق بعد جلسة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة سمير حلبية، عدة وعود لمعين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، لضمان بقاء المدرب التونسي على رأس الإدارة الفنية للفريق بعد الاضطرابات التى شهدها النادى المصرى خلال الأيام الماضية من إضراب اللاعبين وتراجع النتائج.

وكان معين الشعباني قد طلب عقد جلسة عاجلة مع مجلس إدارة النادي لتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي في ظل حالة التوتر التي شهدها معسكر الفريق.

ووافق النادي المصري على مطالب الشعباني، والتي تمثل أبرزها في التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي القادم لدعم مراكز محددة بالفريق، وعلى رأسها الظهير الأيسر، خاصة بعد فسخ التعاقد مع أحمد شديد قناوي.

واشترط المدرب التونسي أن تكون الصفقات الصيفية من اختياره طبقاً لاحتياجات الفريق دون مغالاة في اختيارهم بما لا يتناسب مع قدرات النادي المادية.

كما حصل الشعباني على وعد من إدارة النادي بالتواصل مع اللاعبين عن قرب وحل الأزمات التي يتعرضون لها حتى لا يتعرض الفريق لأزمة إضراب مثل التي حدثت مؤخراً وأثرت على النتائج.