شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل المدرب الـ24 تحقيقا للفوز مع الإسماعيلي فى ضربة البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، فى عودة فريقه إلى مسيرة الانتصارات بعدما فاز على المصرى البورسعيدي مساء الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى أول مباراة رسميًا له.

ويعتبر حمزة الجمل المدرب المصري الـ 24 فى تاريخ الدراويش الذى يحقق فوزا فى بداية مشواره، ونستعرض بدايات المدربين، وذلك علي النحو التالي ..

– على عثمان ..

” الولاية الـ 2 ” يوم 12 أكتوبر 69 فاز على التحدى ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائى كأس أفريقيا للأندية الأبطال 5 / صفر بليبيا ” أميرو 3 وعلى أبو جريشة وسيد عبد الرازق بازوكا ”

– صلاح أبو جريشة ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 30 سبتمبر 66 فاز على المصرى ضمن منافسات الدورى العام 3 / 1 بالإسماعيلية ( شحته 2 وعلى أبو جريشة )

– محمد صديق ” شحته ” ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 8 أكتوبر 72 فاز على الأوليمبى ضمن منافسات الدورى العام 3 / 1 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أسامه خليل وسيد عبد الرازق بازوكا وعلى أبو جريشة )

” الولاية الـ 3 ” يوم 29 يونيه 84 فاز على غزل المحلة ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر بالإسماعيلية ( حماده الرومى )

” الولاية الـ 4 ” يوم 14 يونيه 86 فاز على منتخب السويس ضمن منافسات الدورى العام 2 / صفر بالسويس ( حمدى نوح )

” الولاية الـ 5 ” يوم 24 أغسطس 90 فاز على بورفؤاد ضمن منافسات الدورى العام 4 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فكرى الصغير 2 منهم ضربة جزاء وبشير عبد الصمد وشمس حامد )

– على أبو جريشة ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 20 نوفمبر 81 فاز على غزل المحلة ضمن منافسات الدورى العام 3 / 2 بالإسماعيلية ( محمد حازم 2 وعماد سليمان )

” الولاية الـ 2 ” يوم 8 مارس 97 فاز على المصرى ضمن منافسات الدورى العام 2 / 1 ببورسعيد ( أحمد فكرى الصغير ومجدى الصياد )

– عبد الرحمن أنوس ..

” الولاية الـ 3 ” يوم 4 ديسمبر 98 فاز على بلدية المحلة ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد صلاح أبو جريشة من ضربة جزاء )

– أميرو ..

يوم 11 أغسطس 85 فاز على المقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر 2 / صفر ” حمدى نوح وطارق الصاوى ”

– أسامه خليل ..

يوم 8 سبتمبر 95 فاز على الترجى 1 / صفر بتونس ” مجدى الصياد ”

– طه إسماعيل ..

يوم 1 يناير 99 فاز على القناه ضمن منافسات الدور الأول بكأس مصر 3 / 1 ” محمد صلاح أبو جريشة 3 ”

– إسماعيل حفنى ..

” الولاية الـ 3 ” يوم 7 أكتوبر 2007 فاز على كوار يونايتد النيجيرى ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية 1 / صفر ” يوسف جمال ” بمصر

– محسن صالح ..

يوم 15 ديسمبر 99 فاز على المصرى 3 / صفر بالإسماعيلية ( جون أوتاكا 2 ورضا سيكا )

– فاروق جعفر ..

يوم 23 سبتمبر 2002 فاز على الترسانة 2 / 1 بالقاهرة ( محمد محسن أبو جريشة 2 )

– عماد سليمان ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 23 يوليو 2005 فاز على اف سى 105 ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية 1 / صفر ” عمر جمال ” بالجابون

” الولاية الـ 4 ” يوم 25 أبريل 2011 فاز على الجونة ضمن منافسات الدورى العام 3 / 2 بالجونة ( عبد الله السعيد وجون آويرى وجودوين )

– صبرى المنياوى ..

يوم 22 ديسمبر 2006 فاز على المصرية للإتصالات ضمن منافسات الدور الأول بكأس مصر 3 / صفر ” حسنى عبد ربه ومحمد فضل ومحمد حمص ”

– حسام حسن ..

يوم 20 سبتمبر 2011 فاز على بنى سويف ضمن منافسات ثمن نهائى كأس مصر 4 / صفر ” أحمد الجمل وأحمد على وجودوين ومحمد محسن أبو جريشة ”

– محمود جابر ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 14 أكتوبر 2011 فاز على بتروجيت 3 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه 2 بينهما ضربة جزاء وعمر جمال )

– محمد وهبه ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 13 مايو 2013 فاز على بتروجيت ضمن منافسات الدورى العام ” ملغى ” 3 / 1 بالسويس ( جون آنطوى ومحمد حمص وعمر جمال )

– أحمد العجوز ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 25 ديسمبر 2013 فاز على القناه ضمن منافسات الدورى العام 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلى ( جون آنطوى 2 )

” الولاية الـ 2 ” مؤقتًا يوم 7 سبتمبر 2020 فاز على زد اف سى ضمن منافسات الدورى العام 4 / صفر بالإسماعيلية ( عمر الوحش من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى وحازم مرسى )

– طارق يحيى ..

يوم 31 مارس 2015 فاز على بتروجيت ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر بالسويس ( إيمانويل بناهينى )

– أشرف خضر ..

” الولاية الـ 2 ” يوم 22 أكتوبر 2016 فاز على الشرقية ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر ملعب الشرقية ببنها ( إيمانويل بناهينى )

– خالد القماش ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 3 فبراير 2016 فاز على الزمالك ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر بالإسماعيلية ( إسلام جمال لاعب الفريق المعار )

– أبو طالب العيسوى ..

” الولاية الـ 2 ” يوم 9 يناير 2018 فاز على النصر ضمن منافسات الدورى العام 3 / 2 بالقاهرة ( محمد أبو المجد بوشا ودييجو كالديرون وحسنى عبد ربه من ضربة جزاء / محمد سعيد من ناشئين الدراويش ومحمد هاشم فى مرماه )

– أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ” مؤقت ” ..

يوم 16 ديسمبر 2018 فاز على القطن الكاميرونى ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا 2 / صفر بمصر ” باهر المحمدى وكريم بامبو ”

– أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة ” مؤقت ” ..

” الولاية الـ 1 ” يوم 7 ديسمبر 2019 فاز على الإعلاميين ضمن منافسات الدور الأول بكأس مصر 2 / صفر ” محمد مخلوف والغينى بيكيتى دى سيلفا ”

” الولاية الـ 2 ” يوم 27 أغسطس 2020 فاز على طنطا ضمن منافسات الدورى العام 3 / 1 ملعب طنطا بالإسكندرية ( عبد الرحمن مجدى 2 وعمر الوحش من ضربة جزاء )

– حمزة الجمل ..

يوم 6 مايو 2022 فاز على المصري ضمن منافسات الدوري العام 3 / 2 ملعب الإسماعيلي بالإسكندرية ( باهر المحمدى من ضربة جزاء وأحمد مدبولي ومحمد الشامي )