شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رابطة الأندية استقرت على حضور 10 آلاف مشجع فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن رابطة الأندية المحترفة استقرت على حضور 10 آلاف مشجع فى مباريات الدوري، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "رابطة الأندية المحترفة استقرت على حضور 10 آلاف مشجع فى مباريات الدوري، بواقع خمسة آلاف لكل نادٍ شريطة موافقة الأجهزة الأمنية".

وأضاف شوبير، "نجاح تجربة الحضور الجماهيرى فى مباراة مصر والسنغال وكذلك مباراة الأهلي والرجاء والأهلي ووفاق سطيف كان له مفعول السحر فى زيادة الحضور الجماهيري بمباريات الدوري وهو مؤشر رائع".

من ناحية أخرى، يعلن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدوري العام وبطولتي كأس مصر القديم والحالي يوم 16 مايو الجارى، وتحديدا عقب مباراتى الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، موقف الأهلي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لتحديد مواعيد جدول الدوري كاملا وكذلك بطولتي كأس مصر ، مع مراعاة تأجيل مباريات أخري للأهلي حال تأهله للمباراة النهائية لدورى الأبطال.

فيما حرصت رابطة الأندية المحترفة على تقديم توصية للاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدم الموافقة على قيد أى مدير فني جديد لأى نادٍ سبق له العمل فى فريق آخر خلال الموسم نفسه.

وشهد الموسم الحالي رحيل أكثر من مدير فني عن ناديه لتدريب فريق آخر فى الدوري، وعلى رأسهم أحمد سامى الذى رحل من سموحة لتدريب سيراميكا، وعبد الحميد بسيونى الذى رحل من المحلة لتدريب سموحة، وتامر مصطفى الذى رحل من المقاصة لتدريب الجونة.