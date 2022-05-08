شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم ملف المعارين لحين انتهاء دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل حسم ملف المعارين لحين انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل منح الجهاز الفني الفرصة الكافية للتركيز فى المباريات المصيرية، وبعدها يتم تحديد اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء خلال ميركاتو الصيف المقبل، أو تجديد إعارة البعض الآخر .
ورحل من الأهلي أكثر من لاعب الفترة الماضية على سبيل الإعارة، منهم الثنائي المحترف بالدوري التركي كهربا الذي يلعب لنادي هاتاي سبور وأحمد ياسر ريان بنادي ألتاي أزمير، والسنغالي آليو بادجي بنادي أميان الفرنسي، والكونغولي والتر بواليا بنادي السيلية القطري.
وهناك أكثر من لاعب مُعار بالدوري المحلي، فى مقدمتهم الثنائي المُعار لسموحة أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري، وناقش مسئولو الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي على مدار الأيام الماضية مصير اللاعبين المُعارين والعروض التى تأتي لهم من أندية محلية وخارجية.
واستفاد الأهلي كثيراً من تجربة الإعارات السنوات الماضية إذ أكتسب أكثر من لاعب خبرات كثيرة نتيجة الخروج للإعارة ثم العودة للأهلي ، يأتي في مقدمتهم أكرم توفيق الذي بزغ نجمه في تجربة الإعارة بنادي الجونة ثم عاد للأهلي وتألق معه ومع منتخب مصر لكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ، وهناك أيضاً أحمد عبد القادر الذي تألق في سموحة وعاد للأهلي ليكون أحد أبرز لاعبيه حالياً، وسار على نفس الدرب ، عمار حمدي الذي تألق مع طلائع الجيش والإتحاد السكندري قبل أن يعود للأهلي لكنه تعرض مؤخراً للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.