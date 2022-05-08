شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم ملف المعارين لحين انتهاء دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل حسم ملف المعارين لحين انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل منح الجهاز الفني الفرصة الكافية للتركيز فى المباريات المصيرية، وبعدها يتم تحديد اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء خلال ميركاتو الصيف المقبل، أو تجديد إعارة البعض الآخر .

ورحل من الأهلي أكثر من لاعب الفترة الماضية على سبيل الإعارة، منهم الثنائي المحترف بالدوري التركي كهربا الذي يلعب لنادي هاتاي سبور وأحمد ياسر ريان بنادي ألتاي أزمير، والسنغالي آليو بادجي بنادي أميان الفرنسي، والكونغولي والتر بواليا بنادي السيلية القطري.

وهناك أكثر من لاعب مُعار بالدوري المحلي، فى مقدمتهم الثنائي المُعار لسموحة أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري، وناقش مسئولو الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي على مدار الأيام الماضية مصير اللاعبين المُعارين والعروض التى تأتي لهم من أندية محلية وخارجية.

واستفاد الأهلي كثيراً من تجربة الإعارات السنوات الماضية إذ أكتسب أكثر من لاعب خبرات كثيرة نتيجة الخروج للإعارة ثم العودة للأهلي ، يأتي في مقدمتهم أكرم توفيق الذي بزغ نجمه في تجربة الإعارة بنادي الجونة ثم عاد للأهلي وتألق معه ومع منتخب مصر لكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ، وهناك أيضاً أحمد عبد القادر الذي تألق في سموحة وعاد للأهلي ليكون أحد أبرز لاعبيه حالياً، وسار على نفس الدرب ، عمار حمدي الذي تألق مع طلائع الجيش والإتحاد السكندري قبل أن يعود للأهلي لكنه تعرض مؤخراً للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.