شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أجايى طريقه ممهد للعودة للإيجبشيان ليج من بوابة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النيجيري جونيور أجايى، لاعب الأهلى السابق والنصرالليبى الحالى، أصبح طريقه ممهد للعودة إلى الإيجبشيان ليج مجدداً من بوابة الزمالك، فى ظل عرض أحد وكلاء اللاعبين على مسئولى القلعة البيضاء التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وأعلن نادي النصر الليبي تعاقده مع النيجيري أجايى لاعب الأهلي السابق فى صفقة انتقال حر فى فبراير بعد فسخ عقده مع المارد الأحمر فى يناير الماضى.

ومن المقرر أن تعلن إدارة الزمالك خلال المرحلة المقبلة قرار ضم اللاعب من عدمه بالتشاور مع الجهاز الفنى بقيادة فيريرا.

وبدأ جونيور أجايى مشواره مع القلعة الحمراء قادما من الصفاقسى التونسى موسم 2016 ليصنع اللاعب المجد مع الأهلى خلال 5 مواسم كللت بتحقيق 11 بطولة ما بين دورى وسوبر محلى وأفريقى ودورى أبطال.

وخاض أجايى مع القلعة الحمراء 103 مباريات فى الدورى المصرى سجل فيها 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة، كما شارك فى 45 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا وسجل فيهم 10 أهداف،كما لعب 8 مباريات فى بطولة كأس مصر وسجل فيهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وختم اللاعب مسيرته داخل القلعة الحمراء متربعا على عرش قلوب الجماهير بتحقيق 4 بطولات للدورى المصرى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى، بجانب التتويج بدورى الابطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب جونيور أجايه فى الصور التالية: