شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف الجهاز المعاون لإيهاب جلال فى المنتخب ودور المدرب الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء الجهاز المعاون لـ إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، وقال شوبير في برنامجه الاذاعي عبر أون سبورت اف ام :" اتحاد الكرة استقر على تعيين محمد شوقي مدربا عاما في جهاز إيهاب جلال ومعه أحمد حسام مدرب مساعد، وعصام الحضرى مدربا لحراس مرمي الفراعنة، وعلى طه محللا للأداء، بجانب وجود مدرب أحمال فرنسي يدعي جريك ".

ويضيف شوبير:" ليس هناك نية لاتحاد الكرة الاستعانة بحمد إبراهيم أو مصطفى كمال في جهاز إيهاب جلال."

وتابع شوبير: "خلال فترة قصيرة سوف يعلن اتحاد الكرة عن المدير الفني للاتحاد بعد إسناد هذا الملف للثنائي محمد بركات وحازم إمام عضوا المجلس كما سيتم تعيين لجنة فنية تضم شخصيات ذات تاريخ كبير في الكرة المصرية'

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بمقر الإتحاد، لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.