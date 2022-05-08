شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عقوبة الـ 10 آلاف جنيه.. لاعب الإسماعيلى يعتذر ويطلب فتح صفحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر مدحت فقوسة لاعب الإسماعيلى لمسئولى ناديه وأعلن تقبله العقوبة الموقعة ضده، مؤكداً أن عصبيته الزائدة تعود لرغبته فى التواجد بشكل دائم فى مباريات الدراويش لمساعدة الفريق على الهروب من قاع جدول الدورى. وعقد اللاعب جلسة مع حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلى طلب خلالها فتح صفحة جديدة مع القلعة الصفراء الذى تقبل الاعتذار .

وكان حسني عبدربه مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى قد وقع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على مدحت فقوسة بسبب خروجه عن النص عقب علمه باستبعاده من قائمة الدراويش لمواجهة المصرى البورسعيدى.

وصدر من فقوسة انفعال زائد صاحبه خروجه عن النص بسبب حماسه الزائد وحرصه على نيل ثقة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل من أجل حجز مقعد بتشكيلة الفريق وهو الأمر الذي رفضه مدير الكرة شكلاً وموضوعاً وأكد على عدم السماح بأية تجاوزات خلال تلك الفترة وشدد على أهمية الالتزام والانضباط اللذان سيمثلان العنصر الأهم من أجل عودة الفريق بشكل سريع لمساره الصحيح والخروج من النفق المظلم واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.

وحرص مدير الكرة على إبلاغ اللاعب بالعقوبة المقررة ضمن سياسة الجهاز الفني الجديد نحو إرساء مبدأ الثواب والعقاب والذى سيمهد الطريق نحو إنتفاضة الفريق بشكل سريع وعودته لمكانته المعتادة بين أندية الكبار.