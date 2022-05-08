شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، مباراة الجولة الأولى من مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتحمل مباراة الأهلى والاتحاد طابع الندية والإثارة، خاصة أن الثنائي يلتقى دائما فى نهائي البطولات وسط منافسة لخطف اللقب.

وتقام البطولة بنظام بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3مباريات يكون هو الفائز والمتوج باللقب.

وأسفر الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة، عن بعض القرارات الصارمة، أهمها عدم السماح بأي تواجد جماهيري في المباراة المرتقبة.

وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بطاقم تحكيم أجنبى بناء على طلب الناديين على أن يتحمل الاهلى والاتحاد قيمة استقدام الحكام.