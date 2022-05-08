الامارات | رونالدو وجورجينا يكشفان إسم ابنتهما.. والمناسبة تتزامن مع هزيمة قاسية لمان يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وجورجينا يكشفان إسم ابنتهما.. والمناسبة تتزامن مع هزيمة قاسية لمان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مايو 2022

أعلن نجم مان يونايتد كريستيانو رونالدو وجورجينا عن إسم ابنتهما التي رأت النور قبل فترة قصيرة، وقاما بنشر صور لها ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة "ذي الصن" أن ابنة رونالدو تسمى "إسميرالدا"، بينما لم ير شقيقها التوأم النور، حيث توفي بعد ولادة معقدة في 18 أبريل الماضي.

وانهالت التهاني على رونالدو وجورجينا، بينما لم يكن إعلان الاسم ونشر الصور متزامنا مع لحظة مميزة لرونالدو، حيث ساعات بعد ذلك تعرض وزملاؤه في مان يونايتد لخسارة قاسية برباعية نظيفة أمام فريق برايتون المتواضع في الدوري الانجليزي الممتاز أمس، ليتأكد رسميا غياب مان يونايتد عن مركز مؤهل إلى الأبطال الموسم المقبل، وباتت مشاركته في "اليوروبا ليغ" محل شك كبير، بينما بات رونالدو قريبا جدا من مغادرة الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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