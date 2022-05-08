الامارات | ألبا يحسم "بطاقة الأبطال" لبرشلونة ويهنىء ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن ألبا يحسم "بطاقة الأبطال" لبرشلونة ويهنىء ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد مدافع برشلونة جوردي ألبا فريقه لحجز مكان في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله هدفاً قاتلاً أمام مضيفه ريال بيتيس منحه الفوز 2-1 أمس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، فافتتح برشلونة التسجيل عبر أنسو فاتي بعد دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب بدلاً من فيران توريس (76).

ووعد ألبا في تصريحات صحافية بأن برشلونة سيعود قويا في الموسم المقبل، وسيكون أبرز منافس على لقب الدوري، بينما وجه التهنئة إلى ريال مدريد، وقال إنه يستحق تتويجه في الموسم الجاري بطلا لـ"الليغا"، وشدد على أن برشلونة استعاد قوته بشكل متأخر، الأمر الذي لم يكن كافيا لكي ينافس على الدوري في الموسم الجاري.

وفي مباراته الثانية منذ عودته من إصابة في أوتار الركبة، سلط فاتي الأضواء عليه في غضون 76 ثانية، بتسديدة جانبية خدعت الحارس البرتغالي روي سيلفا الذي حلّ بدلاً من المخضرم التشيلي كلاوديو برافو (39 عاماً) المصاب في الدقيقة 17، ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر أمام سلتا فيغو 3-3.

ردّ بيتيس بعد 3 دقائق عبر مدافع الـ "بلاوغرانا" السابق مارك بارترا، لينتزع ألبا من تسديدة "على الطاير" اثر تمريرة من البرازيلي داني ألفيش النقاط الثلاث لفريقه والمقعد الأوروبي (90+4). وحقق برشلونة فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده في المركز الثاني إلى 69 نقطة خلف البطل ريال مدريد (81) الذي يواجه في "ديربي" العاصمة جاره اللدود أتلتيكو الرابع اليوم، متقدماً بفارق 11 نقاط عن بيتيس الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به، وذلك قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وتجمد رصيد بيتيس المتوج بلقب الكأس قبل 15 يوماً عند 58 نقطة في المركز الخامس، واحتفظ بأمل في سباق التأهل إلى المسابقة القارية الأم كونه برغم تأخره بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو و6 نقاط عن إشبيلية الثالث والذي يحلّ ضيفاً على فياريال اليوم أيضاً.

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