وزير الشباب والرياضة يزور معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم في مدينة الطائف السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

زار وزير الشباب والرياضة نايف البكري، امس، المنتخب الوطني الاول لكرة القدم والذي يجري معسكراً إعدادياً في مدينة الطائف السعودية وذلك تحضيراً للمشاركة في تصفيات كاس اسيا 2023.



ومنح الوزير البكري، افراد المنتخب حافزاً مالياً قدره 21 مليون ريال يمني..مؤكداً اهتمام الوزارة وحرصها على انجاح هذه المشاركة، وتتويجها بالتأهل الى النهائيات..مجدداً احرص واهتمام الوزارة بالمنتخبات الوطنية بمختلف الفئات السنية.

ونقل الوزير البكري، للاعبين والجهاز الفني تهاني القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء بمناسبة عيد الفطر المبارك،..مشيرا الى اهمية الاستحقاق القاري الذي يستعد المنتخب لخوض غماره والمتمثل بالتصفيات التكميلية المؤهلة الى نهائيات الصين..مشدداً على ضرورة التحلي بالروح الوطنية العالية في هذه المشاركة..مشيداً بالجهازين الفني والإداري للمنتخب كونهم من الخبرات الوطنية بقيادة الكابتن أمين السنيني ومساعده شهيم النوبي.

من جهته، ثمن مدرب المنتخب، مواقف وزير الشباب والرياضة ودعمه المستمر، وزياراته الدائمة والمتكررة للمنتخب في كل المناسبات..متعهدا ببذل اقصى الجهود لتقديم افضل صورة ممكنة من اجل التأهل إلى النهائيات.