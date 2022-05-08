الروسي بيفول بطلا للملاكمة في الوزن خفيف الثقيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

احتفظ الملاكم الروسي دميتري بيفول بلقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن خفيف الثقيل بعد الفوز على المكسيكي كانيلو ألفاريز.



واستطاع بيفول حسم النزال المرتقب وإلحاق هزيمة تاريخية بألفاريز، والذي أقيم في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية فجر الأحد، لنقاط وبإجماع الحكام

وفي نهاية المواجهة التي امتدت إلى 12 جولة، منح الحكام الثلاثة بيفول الفوز بنتيجة 115-113 رغم أن التوقعات قبل المباراة كانت ترشح ألفاريز للفوز.

وهذه هي الهزيمة الثانية فقط للملاكم المكسيكي طوال مسيرته والأولى له منذ خسارته قبل 9 أعوام أمام الأمريكي فلويد مايويذر في 2013.

وبهذا يكون ألفاريز حقق 57 فوزا وتعادلين وخسارتين فقط طوال مسيرته، فيما واصل بيفول سجله القياسي بتحقيقه 20 انتصارا في 20 مباراة.

وقال الملاكم الروسي بعد الانتصار: "أنا سعيد بإثبات جدارتي اليوم، أنا الأفضل في وزني واحتفت بهذا الحزام.

وعن الهزيمة، قال ألفاريز "لابد من تقبل الأمر، هذه هي الملاكمة، بيفول هو بطل كبير، وفي الملاكمة أحيانا تحقق الفوز وأحيانا تخسر وأنا لا أتحدث عن أعذار، خسرت اليوم وفاز هو".

وأكد ألفاريز رغبته في مواجهة بيفول مرة ثانية، بينما قال الملاكم الروسي: "أنا جاهز للمواجهة الثانية، فقط أريد معاملتي كبطل الآن".