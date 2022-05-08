شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة فيوتشر بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا مساء اليوم، الأحد، تدريباته على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة فريقه التي تدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة فيوتشر فى السادسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعكف الجهاز الفني لفاركو، بقيادة البرتغالى نونو الميدا، على دراسة مباريات فيوتشر الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة قبل ملاقاته، ويتطلع فاركو لمواصلة مسيرة الإيجابية فى المباريات الأخيرة منذ تولى البرتغالى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق، ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14.

وخصص نونو الميدا برنامجا فنيا وبدنيا لمهاجمه أحمد شريف لتطوير أدائه الهجومى استعدادًا للمباريات المقبلة للفريق البرتقالى بالدوري، ويرى الميدا أن أحمد شريف من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية ومع مرور الموقف سيتطور مستواه ويصبح مؤثرًا في نتائج فاركو في مباريات الدور الثانى للدوري.

فيما بدأ السودانى سيف تيرى، مهاجم فاركو، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة قطع الرباط الصليبى التي خضع لها فى نوفمبر من العام الماضي، استعداداً لعودته للملاعب بعد فترة غياب طويلة.

ويغيب سيف تيرى عن فاركو بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات المونديال.

ويُعاني فريق فاركو من أزمة في مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد إصابة عمرو جمال بالرباط الصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى الفيفا بجانب إصابته أيضاً بالرباط الصليبى.

وطالب البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو مسئولي ناديه بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لعلاج العجز الشديد الذى يعانيه الفريق البرتقالى .