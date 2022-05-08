ما هي مواعيد مباريات اليوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأحد 8 مايو/ أيار 2022 عدة مباريات هامة على صعيد البطولات العربية والأوروبية.



وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تستمر مواجهات الجولة الـ36، حيث اشتعل صراع الصدارة بعد تعادل ليفربول وتوتنهام، كما يحاول إيفرتون تحقيق الفوز على ليستر سيتي حتى يبتعد عن مثلث الهبوط.

وأيضًا يريد أرسنال الاحتفاظ بالمركز الرابع وتحقيق الفوز في مباراته الصعبة أمام ليدز الذي يصارع للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدوري الإسباني، وبعد أن تمكن ريال مدريد من حسم اللقب، يستعد الفريق الملكي لخوض ديربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو مدريد.

بينما في الدوري الإيطالي، يسعى ميلان للفوز على هيلاس فيرونا واستعادة الصدارة من إنتر.

وعلى الصعيد الأفريقي، فتنطلق اليوم مباريات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي نهضة بركان ومازيمبي، ويتبعهم لقاء أهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس.

وتستمر المنافسة المشتعلة في مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بالجولة رقم 36.

ويستضيف مانشستر سيتي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي نظيره نيوكاسل يونايتد على استاد الاتحاد.

ويسعى الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي لاستغلال تعثر ليفربول أمام توتنهام والابتعاد بالصدارة.

تقام اليوم موقعة ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، كما يحل إشبيلية ضيفًا على فياريال

تزداد المنافسة إثارة في الدوري الإيطالي ويترقب الجميع لقاء ميلان، متصدر ترتيب المسابقة أمام هيلاس فيرونا.

يستضيف آينتراخت فرانكفورت نظيره بروسيا مونشنجلادباخ، حيث يسعى الأول، الذي تمكن من الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، لتحسين مركزه في ترتيب الدوري الألماني.

فضلا عن ذلك، يحل شتوتجارت ضيفًا على بايرن ميونخ، بطل النسخة الحالية من الدوري الألماني.

يحل ليون ضيفًا على ميتز في ملعب "سان سامفوريان"، كما يستضيف باريس سان جيرمان "البطل" نظيره تروا.

تبدأ اليوم مباريات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستضيف مازيمبي نظيره نهضة بركان، كما يحل اورلاندو بيراتس ضيفًا على أهلي طرابلس.

سيكون الترجي ضيفًا ثقيلًا على الإفريقي في قمة مرتقبة، حيث سيلعب اللقاء على الملعب الأوليمبي برادس.