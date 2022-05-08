نانت يُتوج بطلا لكأس فرنسا للمرة الرابعة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تُوج فريق نانت بطلا لكأس فرنسا للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نيس في المباراة النهائية.



وفاز نانت على نيس بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب استاد دي فرانس، في المباراة النهائية من بطولة كأس فرنسا.

وسيطرت الندية على الشوط الأول من المباراة، والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، نجح لودوفيتش بلاس في تسجيل هدف فوز فريق نانت من ركلة جزاء.

ونجح لاعبو نانت في الحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة، ليُتوج الفريق بطلا لكأس فرنسا للمرة الرابعة في تاريخه.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يُتوج فيها نانت بلقب كأس فرنسا منذ 22 عاما، وتحديدا منذ الحصول على اللقب في عام 2000.

وأنهى نانت مغامرة فريق نيس الذي قدم مستويات قوية على مدار البطولة، وأقصى باريس سان جيرمان من ثمن النهائي بركلات الترجيح.