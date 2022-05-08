شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقدم إيهاب جلال ويكشف تفاصيل العقد فى مؤتمر صحفي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بمقر الإتحاد، لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

واستقر اتحاد الكرة على تواجد محمد شوقى كمدرب وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى ضمن الجهاز الجديد لإيهاب جلال.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى، يعلن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدوري العام وبطولتي كأس مصر القديم والحالي يوم 16 مايو الجارى، وتحديدا عقب مباراتى الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، موقف الأهلي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لتحديد مواعيد جدول الدوري كاملا وكذلك بطولتي كأس مصر ، مع مراعاة تأجيل مباريات أخري للأهلي حال تأهله للمباراة النهائية لدورى الأبطال.

فيما حرصت رابطة الأندية المحترفة على تقديم توصية للاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدم الموافقة على قيد أى مدير فني جديد لأى نادٍ سبق له العمل فى فريق آخر خلال الموسم نفسه.

وشهد الموسم الحالي رحيل أكثر من مدير فني عن ناديه لتدريب فريق آخر فى الدوري، وعلى رأسهم أحمد سامى الذى رحل من سموحة لتدريب سيراميكا، وعبد الحميد بسيونى الذى رحل من المحلة لتدريب سموحة، وتامر مصطفى الذى رحل من المقاصة لتدريب الجونة.