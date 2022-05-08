شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقد عمر السعيد بعد فرمان فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق الكروى الأول، الذى سينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضى، إلا أن اللاعب رحب بتجديد تعاقده وحضر الجلسة التي سبق وحددها مرتضى منصور رئيس النادى من أجل معرفة اللاعبين الذين يرغبون فى الاستمرار بالفريق والذين يماطلون فى التجديد ولا يرغبون فى تجديد عقودهم.

وقرر مسئولو نادى الزمالك فتح ملف تجديد تعاقد عمر السعيد لموسمين مقبلين، خاصة بعدما أبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني ترحيبه باستمرار اللاعب، فى ظل تحسن مستواه الملحوظ الفترة الأخيرة، ويعتمد عليه فيريرا بشكل دائم فى التشكيل الأساسى للفريق، مما دفع البروفيسور لمنح الإدارة الضوء الأخضر في التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده، وهو ما سيتم حسمه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى فى مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.