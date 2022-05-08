شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت المادية شعار الإسماعيلى لتخطى 5 مباريات مصيرية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، على صرف مكافآت مادية مجزية للاعبيه حال نجاحهم فى عبور الخمس مباريات المصيرية المقبلة بالدورى أمام سيراميكا والبنك والزمالك والمقاولون والمحلة أيام 15 و22 و28 مايو الحالي و17 و28 يونيو المقبل بعد تأجيل مواجهة الأهلي في بداية الدور الثانى لأجل غير مسمي بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.

ويرى مجلس الإدارة والجهاز الفني أن الخمسة لقاءات المقبلة بالدوري بمثابة لقاءات كؤوس ينبغي تحفيز اللاعبين من أجل تخطيها لتعويض نزيف النقاط الذى تعرض له الفريق بالمسابقة منذ بداية المسابقة، وأكد الجهاز الفني الجديد للإسماعيلى أن اللاعبين الحاليين على مستوى عال ينقصهم فقط بعض الثقة لعودة المكسب من جديد.

كما طالب لاعبى الدراويش بمضاعفة الجهد وبذل كل مجهوداتهم بهدف الخروج من تلك الكبوة سريعًا وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول الدوري العام.

وأكد مجلس الإدارة والجهاز الفني ضرورة اعتبار المباريات المقبلة رغم صعوبتها هى بداية الطريق لمصالحة الجماهير التى لم تتخل عن الفريق رغم التعثرات من أجل عودة الانتصارات من جديد للتقدم تدريجيا بترتيب الفريق الذى لا يليق به على الإطلاق.

وشدد على أن الفرصة ستكون لمن يستحقها ويجب على الجميع بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن قميص هذا النادى الغالي والذي يحتاج أن يعي كل لاعب قيمة وحجم النادي الذي تعشقه جموع كبيرة من الجماهير وترغب فى رؤيته منتصراً دائما.

وتعهد اللاعبون على التعامل في المباريات المقبلة باعتبارها لقاءات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين من أجل تحقيق أقصى استفادة فنية.