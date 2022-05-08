شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لـ إيسترن كومبانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب معسكرا مغلقا اليوم، الأحد، بالجبل الأخضر، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري العام، وكان فريق المقاولون قد عاد إلى التدريبات الأربعاء الماضي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون خلال عيد الفطر المبارك.

ويستعيد المقاولون العرب جهود مدافعه محمد سمير فى اللقاء المقبل أمام إيسترن كومباني، والمقرر إقامته غدا، الاثنين، بمنافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وكان سمير قد غاب عن المقاولون في المباراة الماضية أمام المصري، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 17 وانتهت بفوز ذئاب الجبل بثنائية نظيفة، ولك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في الدوري العام برصيد 16 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 17 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وأحرز لاعبو المقاولون 16 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

وطالب المقاولون العرب بتعيين حكام دوليين في مباريات الفريق المقبلة بالدوري لمراعاة العدالة التحكيمية ونظرا لحساسية المباريات المقبلة وأهميتها للفريق.