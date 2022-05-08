شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد عمر الوحش ومحمد هاشم أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود الثنائى عمر الوحش ومحمد هاشم فى مباراته القادمة ضد سيراميكا، المقرر لها الرابعة عصر الأحد 15 مايو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب ثنائي الدراويش عن مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة بالدوري نظرًا لتراكم الإنذارات، بعد حصولهما على الكارت الأصفر الثالث فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في ختام جولات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا منتصف مايو الجاري فى منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويتطلع الفريق لاستمرار مسيرة الانتصارات والمضي قدما نحو تحسين مركز الفريق بجدول بطولة الدوري وعودته للمسار الصحيح بعد تولي جهاز فني جديد وفي ظل الدعم المستمر من الجماهير التي تعد شريكا أساسيا في انتصارات الفريق.